PSG – Atalanta : un coup de massue pour l’équipe italienne !

Les dirigeants et le staff de l’Atalanta Bergame s’inquiètent à propos de leur gardien titulaire Pierluigi Gollini…

On peut les comprendre… Lors du choc entre l’Atalanta et l’Inter Milan, dans le cadre de la 38e et dernière journée de Serie A (0-2), Gollini a dû quitter le terrain dès la quatrième minute de jeu. En effet, le portier a été victime d’une blessure au genou gauche. Forcément, les supporters se demandent, à juste titre, s’il pourra ou non tenir sa place contre le PSG dans dix jours…

Si ce n’était pas le cas, alors ce serait un énorme coup dur pour l’Atalanta Bergame. Cette saison, Pierluigi Gollini a disputé 41 matches toutes compétitions confondues, encaissé 57 buts et gardé sa cage inviolée à 10 reprises. S’il ne pouvait pas jouer contre Paris en quart de finale de la Ligue des Champions, il serait remplacé logiquement par sa doublure Marco Sportiello.

Sportiello en piste pour remplacer Gollini ?

A 28 ans, le dernier rempart n’a pas confirmé les espoirs placés en lui lorsqu’il était encore international U21. Lors de cet exercice, Sportiello a été très souvent dans l’ombre de Gollini. Toutefois, il a pu disputer quand même 7 matches. Marco Sportiello a encaissé 8 buts et gardé sa cage inviolée à 2 reprises.

Rappelons que dans le camp du PSG, c’est l’attaquant Kylian Mbappé qui inquiète tout le monde. Victime d’une blessure à la cheville, lors de la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne (1-0), l’international français ne sait pas encore s’il pourra être présent lors du duel PSG – Atalanta.

