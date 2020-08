PSG – Atalanta : Motta avertit les Parisiens

Le PSG et l’Atalanta Bergame s’affrontent ce mercredi en quarts de la Ligue des Champions. Thiago Motta décrypte les qualités du club italien.

En théorie, le Paris Saint-Germain est favori face à l’Atalanta Bergame. Alors que les deux clubs s’affrontent ce mercredi soir à Lisbonne (21 heures) en quarts de finale de la Ligue des Champions, qu’en sera-t-il en pratique ? Le passé récent du club de la capitale sur la scène européenne invite forcément à la prudence puisque la saison passée, les coéquipiers de Thiago Silva avaient chuté sur une équipe B de Manchester United au Parc des Princes après avoir pourtant remporté le match aller.

Le PSG favori sur le papier, mais…

Ajoutez à cela le manque de rythme lié à l’arrêt de quatre mois imposé par la crise du coronavirus et le gouvernement alors que Bergame a déjà joué 13 matchs depuis sa reprise, ainsi que les absents de taille que sont Angel Di Maria, Marco Verratti et peut-être Kylian Mbappé… Pas question de verser dans le défaitisme, mais attention quand même à ne pas sous-estimer cette équipe italienne qui n’a pas atteint ce stade de la compétition par hasard. Qu’en pense Thiago Motta qui connaît bien les deux écuries ?

« Sur le papier, le PSG est sûrement favori. Mais l’Atalanta peut rivaliser avec tout le monde », a-t-il prévenu auprès de L’Equipe. « Les deux équipes voudront attaquer et avoir la possession du ballon. Des deux côtés, ça va jouer. L’Atalanta est très physique et joue à haute intensité. S’il devait y avoir un marquage individuel, le physique aurait son importance. Il y a de la taille dans toutes les lignes de l’Atalanta, mais son jeu crée des espaces derrière », a-t-il observé. « Contre Neymar, Mbappé s’il joue, qui vont vite avec le ballon, et une défense adverse en place, elle peut être en difficulté », a ajouté l’ancien milieu parisien.

Images de IconSport