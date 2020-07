PSG – Bergame : le président de l’Atalanta affiche son ambition

L’Atalanta Bergame a réagi au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions qui lui a offert le PSG.

Une fois n’est pas coutume, le Paris Saint-Germain a eu droit à un tirage au sort clément en Ligue des Champions. Après le Borussia Dortmund en 8es, le club de la capitale affrontera l’Atalanta Bergame en quarts, puis s’il se qualifie, Leipzig ou l’Atletico Madrid en demies. Sur le papier, les champions de France seront favoris. Attention toutefois à l’excès de confiance qui a déjà joué de mauvais tours aux Parisiens par le passé…

Concrètement, Thomas Tuchel et ses troupes ne pouvaient espérer tirage plus favorable que celui-là. Cela signifie-t-il pour autant que les matchs sont gagnés d’avance ? Evidemment, non. N’oublions pas par exemple, que les Parisiens n’auront que deux matchs de compétition officielle (les finales de Coupe de la Ligue et de Coupe de France), là où ses adversaires auront deux mois dans les jambes. Sera-ce suffisant pour se mettre au niveau Ligue des Champions ? Invité à réagir à ce tirage, le président de l’Atalanta Bergame, Antonio Percassi s’est logiquement placé dans la peau de l’outsider.

Bergame n’aura rien à perdre face au PSG

« Pour l’Atalanta, c’est déjà une fierté d’être à ce stade de la compétition. Pour la ville de Bergame, c’est historique et il s’agit évidemment d’une grande source de fierté. Le PSG ? Nous parlons d’une équipe très forte. Mais cela ne nous empêchera pas de jouer avec une grande détermination, on va jouer notre chance à fond », a-t-il prévenu. « Pour nous, ce sera comme aller à l’école, au final. On s’attend à un match mémorable qui rentrera dans l’histoire du club pour écrire une autre belle page », a-t-il ajouté au micro de l’UEFA. Bergame n’aura assurément rien à perdre. De quoi lui permettre de jouer l’esprit libéré.

Images de IconSport