PSG : la blessure de Mbappé fait parler de Paris à Saint-Etienne en passant par Bergame

Le fait marquant de la finale de la Coupe de France a été la blessure à la cheville de l’attaquant du PSG Kylian Mbappé.

Le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe de France vendredi soir au Stade de France, en s’imposant (1-0) face à l’AS Saint-Etienne grâce à un but de Neymar en première mi-temps. Mais ce qui alimente le plus les discussions depuis le coup de sifflet final est la blessure de Kylian Mbappé, touché à la cheville par un tacle en retard du défenseur Loïc Perrin, exclu par l’arbitre pour son geste. Lors de la remise du trophée, l’attaquant a confié au président de la République Emmanuel Macron avoir entendu « craquer un peu ». Les examens médicaux permettront d’en savoir plus.

Saint-Etienne ne conteste plus le carton rouge

« J’espère juste que ce sera une blessure légère pour Kylian Mbappé. Il n’y avait aucune intention de faire mal de la part de Loïc », a réagi l’entraîneur stéphanois Loïc Perrin. « Mea culpa, il y avait bien rouge… Ne jamais parler à chaud. Des regrets mais une grande fierté. Fier de ce groupe », a embrayé l’attaquant Denis Buanga qui avait d’abord crié à l’injustice contre l’arbitrage. Si les Verts sont désolés pour le champion du monde, le mal est fait.

Tuchel exaspéré

Thomas Tuchel ne cache pas son agacement et son inquiétude. « On a vu des choses avec Kehrer, avec Neymar, avec Mbappé. Ça coûte cher et on va attendre. (…) C’est le 3e match contre Saint-Etienne et à chaque fois, ils ont un carton rouge pendant les 30 premières minutes. Ce n’est pas à la fin quand ils sont fatigués, c’est pendant les premières 30 minutes ! Ça a commencé avec Ney, ça a fini avec Mbappé et à la fin nous avons 3 cartons jaunes après cette faute-là. C’est horrible et je ne peux pas comprendre, vraiment », s’est indigné le coach allemand.

Gasperini désolé pour Mbappé

Une question est dans tous les esprits désormais : Kylian Mbappé sera-t-il rétabli à temps pour affronter l’Atalanta Bergame le 12 août à Lisbonne, en quart de finale de la Ligue des Champions ? De sortie contre l’AC Milan (1-1) hier soir, l’entraîneur du club italien Gian Piero Gasperini a été mis au courant de sa blessure par un journaliste de la Sky. « Je ne savais pas. Je suis désolé. C’est un très grand joueur, j’espère que ça n’est rien de grave », a-t-il répondu avec courtoisie.

