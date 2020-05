PSG / Coronavirus : quelle date pour la reprise ?

Pour le moment, les joueurs du PSG – dont Kylian Mbappé ou encore Neymar – ne sont pas du tout en passe de reprendre le chemin de l’entraînement.

A en croire L’Equipe, il y a fort à parier que les footballeurs parisiens ne seront pas au Camp des Loges le 11 mai. A priori, c’est à cette date que le déconfinement – très progressif – débutera vraiment en France. Pour leur part, les Franciliens continueront de s’entraîner individuellement.

Les dirigeants du PSG estiment que Neymar, Mbappé et consorts pourront renouer avec l’entraînement durant le mois de… juin. Rappelons que la saison 2019/2020 est terminée officiellement. Le PSG a été sacré champion de France par la LFP. En revanche, on ne sait pas ce qui va se passer à propos de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France.

Reverra-t-on Mbappé et Neymar en C1 ?

Kylian Mbappé, Neymar et leurs partenaires défieront respectivement en finale l’OL et Saint-Etienne. Quid de la Ligue des Champions ? Pour le moment, l’UEFA n’a pas mis un terme à cette compétition. Cela prouve que le président Aleksander Ceferin et les autres dirigeants ont bon espoir que l’édition 2019/2020 aille jusqu’au bout.

Forcément, il faudra sans doute modifier le règlement en vue des quarts de finale. Après avoir éliminé Dortmund (2-0, 1-2), le Paris Saint-Germain espère pouvoir rejouer dans cette compétition. Ce serait quand même dommage d’avoir intégré le « Top 8 » et de devoir faire une croix sur la Ligue des Champions…

