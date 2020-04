PSG : la critique, un passage obligé pour Mbappé

L’attaquant du PSG Kylian Mbappé a subi des critiques cette saison, sur son comportement et son rendement dans les matchs décisifs.

Nul n’oserait remettre en question le talent de Kylian Mbappé. Néanmoins, dans les grands rendez-vous européens, l’attaquant de 21 ans n’a pas été étincelant depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Cela avait déjà été le cas la saison passée face à Manchester United, puis de nouveau en février dernier contre le Borussia Dortmund en 8es de finale. Son ancien coéquipier, Tiémoué Bakayoko, qui l’a vu éclore à Monaco en 2017, lui a apporté son soutien.

Bakayoko demande plus d’indulgence pour Mbappé

« Certains vont me dire que contre le Borussia, il n’a pas brillé. Peut-être, mais il a fait une passe décisive ! D’autres, dans un mauvais jour, ne font rien du tout… Aujourd’hui, il a la responsabilité de faire gagner le PSG. Faut le faire, quand même ! », a-t-il rappelé lors d’un entretien à So Foot, avant de laisser entendre que les Français sont trop critiques et pas assez indulgents.

« Quelque part, je pense qu’il aime bien voir son nom partout, donc les critiques auxquelles il doit faire face aujourd’hui, je vois ça comme une sorte de passage obligé : tous les grands joueurs avant lui y ont fait face à un moment donné. Quand t’es exposé à ça, c’est le signe que tu intéresses les gens. À ceux qui sont un peu trop durs avec lui, j’ai envie de dire : ‘Rendez-vous compte de la pépite que vous avez et profitez-en !’ En plus, il est français… Il faut savourer son talent, même si on supporte un autre club que le PSG », a suggéré l’international français.

Images de IconSport