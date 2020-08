PSG : au coeur du débat sur la finale, Di Meco corrige le tir

Si le PSG se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions, Eric Di Meco laissera le micro avec plaisir à Jérôme Rothen.

Jeudi, L’Equipe a informé qu’Eric Di Meco aurait demandé à RMC Sport où il officie de ne pas commenter la finale de la Ligue des Champions le 23 août, au cas où le Paris Saint-Germain (actuellement qualifié pour les demies face à Leipzig) y participait. Un choix qui serait dicté par son attachement au grand rival Marseille, où il a joué et où il habite toujours. Tandis que cette annonce a suscité le débat, l’ancien défenseur a corrigé le tir en expliquant que la décision ne venait pas de lui.

La décision pour Di Meco vient de RMC Sport

« Ce n’est pas ma décision, mais celle de la direction de RMC Sport. Je n’aurais eu aucun problème à commenter ce match, bien au contraire. Une finale de Ligue des Champions, ça ne se refuse pas. Ils ont trouvé plus logique, et je suis d’accord avec eux, de faire appel à mon camarade Jérôme Rothen, avec qui j’officie en alternance », a-t-il expliqué dans les colonnes du journal Le Parisien.

« Au lancement de RMC Sport, Jérôme commentait tous les matchs du PSG et moi tous ceux de l’OM. Cette saison ce n’était pas le cas et Jérôme en a été déçu. Depuis le début de l’année, je dis à mes boss que l’ancien fonctionnement était plus logique. Le priver de la finale serait scandaleux. Il a été sous contrat pendant six ans avec le PSG. C’est un enfant de ce club. Il est bien plus légitime que moi », a jugé Eric Di Meco fair-play. Reste encore pour le PSG à se qualifier…

