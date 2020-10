PSG : la déclaration d’amour d’Icardi

S’il traverse des difficultés sportives depuis six mois, l’attaquant Mauro Icardi est très heureux d’évoluer au PSG.

La nouvelle saison a démarré comme s’était achevée la précédente pour Mauro Icardi : mal. Blessé à l’entraînement, l’attaquant parisien manquera notamment le choc face à Manchester United mardi prochain en Ligue des Champions. Déjà en difficulté ces derniers mois avec un temps de jeu réduit, la situation n’est pas idéale pour l’Argentin qui se dit toutefois très heureux d’être à Paris et d’évoluer au milieu de joueurs d’exception.

Icardi se sent très adapté à Paris

« Dès que je suis arrivé je me suis bien adapté. L’an dernier avec ma famille ça a été une année de transition. Car ma femme était restée en Italie avec les enfants qui avaient école. On ne savait pas si j’allais rester à Paris ou non car j’étais prêté au club », a-t-il confié à beIN Sports. « Une année faite d’allers et retours mais cette année on a décidé de tout ramener et démarrer une nouvelle vie ici. Je suis très content et bien adapté », a-t-il poursuivi.

S’il espère évidemment remonter la pente au plus vite, Icardi est ravi de pouvoir côtoyer des joueurs tels que Neymar et Kylian Mbappé. « C’est spectaculaire de jouer avec des joueurs de ce niveau,. Ce sont des joueurs importants dans le monde du football. C’est un plaisir et un honneur de jouer avec eux », a concédé l’ancien buteur de l’Inter Milan. Reste désormais à savoir s’il parviendra à retrouver une place de titulaire aux côtés des deux stars française et brésilienne.

Images de IconSport