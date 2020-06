PSG : Di Maria donne son avis sur l’arrêt de la Ligue 1

Le milieu de terrain du PSG Angel Di Maria regrette la décision de la LFP de stopper définitivement la saison de Ligue 1.

Si sa véhémence donne le sentiment que le président lyonnais Jean-Michel Aulas est le seul à s’émouvoir de l’arrêt définitif de la saison de Ligue 1, nombreux acteurs du football français sont en réalité déçus voire courroussés de cette décision de la LFP dictée par le gouvernement. Une décision définitive prise dès fin avril, sans doute de manière trop ferme et précipitée. C’est par exemple l’avis du milieu de terrain du PSG Angel Di Maria.

Une décision précipitée pour Di Maria

« Comme beaucoup, je pense qu’on s’est précipité pour prendre une telle décision. De ce qu’on voit, la France est aujourd’hui un des pays où la situation sanitaire est la plus favorable et, pourtant, on a tout arrêté définitivement. Ce sont des affaires de politiques, de médecins », a-t-il réagi dans les colonnes de L’Equipe. « Nous, on aurait aimé terminer le championnat mais des décisions ont été prises et il faut les accepter. S’ils ont fait ce choix, c’est parce qu’ils ont d’abord pensé à la santé et au bien-être des gens alors ça me va », a ajouté l’Argentin.

Un avis partagé par beaucoup. Rolland Courbis prend moins de pincettes oratoires pour juger l’évènement. « C’est une connerie monumentale ! Je ne vais pas rouler des mécaniques mais je suis un des rares à avoir donné la bonne solution. Ce n’était pas de dire « il faut que », c’était d’attendre un mois pour augmenter les chances de prendre la bonne décision. Excuse-moi, mais il y a quelque chose qui m’échappe, venant de quelqu’un aussi intelligent que notre Premier Ministre », a-t-il lâché auprès de Nice-Matin.

Images de IconSport