PSG – Dortmund : un huis clos « catastrophique »

Le PSG est-il désavantagé face à Dortmund par le huis clos imposé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ?

Battu 2-1 à l’aller en 8e de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va tenter de retourner la situation face au Borussia Dortmund sans l’appui de ses supporters, ce mercredi soir au Parc des Princes, suite à la décision prise de faire jouer ce match à huis clos. Une disposition qui passe mal dans les rangs du Collectif Ultra de Paris, lequel dénonce un manque d’équité entre les deux rencontres.

Les supporters du PSG crient à l’injustice

« C’est un véritable coup de massue. Le huis clos c’est catastrophique. On ne va pas pouvoir encourager l’équipe et il y a un problème de réciprocité par rapport à l’aller. C’est catastrophique », a jugé le kop de supporters parisiens. « À l’aller, Dortmund a pu bénéficier de son public, de l’ambiance et on sait que cela joue sur ce genre de match. Avec ce huis clos, le PSG est clairement défavorisé », a-t-il considéré.

« On a préparé des choses pendant deux à trois semaines et cela a concerné entre 200 et 300 personnes. Ce week-end, certains ont passé 48 heures afin de préparer le tifo pour le sortir en début de match. Ils ont passé tellement de temps dessus qu’ils veulent le finir par principe », a ajouté le CUP. Les chances de voir le huis clos levé d’ici demain soir sont quasi inexistantes. Est-ce vraiment un désavantage pour le PSG ?

Pas facile non plus pour Dortmund selon Di Meco

Eric Di Meco tient un discours un peu différent. « L’essence même du foot, c’est d’avoir des fans, car cela reste un spectacle. La ferveur peut te sublimer et fait que tu ne sens pas toujours la fatigue. Est-ce que Paris peut gagner ? Oui, c’est quand même possible. Il n’y aura pas ce petit plus des supporters. Ce ne sera pas facile non plus pour Dortmund de jouer dans un stade vide. Même à l’extérieur le public te galvanise », a rappelé l’ancien défenseur au micro de RMC.

Images de IconSport