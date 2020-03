PSG – Dortmund : le club confirme une info importante

Le 8e de finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et Dortmund pourra-t-il se tenir normalement mercredi prochain ?

La question est dans toutes les têtes actuellement : le 8e de finale retour entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund (1-2 à l’aller), programmé mercredi prochain, pourra-t-il se tenir normalement ? Alors que les instances italiennes ont annoncé suite à la propagation du coronavirus que la rencontre entre la Juventus Turin et l’Olympique Lyonnais se tiendra à huis-clos d’une part, et que d’autre part les autorités françaises ont déjà fait annuler nombre de manifestations sportives dans toute la France y compris dans la capitale, le doute reste permis.

Aucune mesure prise à cette heure sur PSG – Dortmund

A l’heure de la publication de cet article, aucune directive contraignante n’a été prise à l’endroit du match capital prévu au Parc des Princes, comme le confirme le PSG par le biais d’un communiqué. « Le Paris Saint-Germain confirme à ce stade, que le match de Ligue des Champions Paris Saint-Germain Borussia Dortmund est maintenu au mercredi 11 mars 2020 et doit se dérouler dans des conditions normales », écrit le club dans un communiqué publié ce vendredi.

« Le Paris Saint-Germain rappelle que les rencontres de football en stade ouvert ne sont pas concernées par les interdictions de rassemblements formulées par le ministère de la Santé. Toutes les équipes du Paris Saint-Germain sont impliquées pour que le Parc des Princes soit prêt à accueillir les supporters attendus dans des conditions de sécurité sanitaires maximales », ajoutent les champions de France.

Images de IconSport