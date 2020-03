PSG : Tuchel règle ses comptes

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel a pris sa revanche sur la critique mercredi soir après la victoire contre Dortmund (2-0).

Ca y est, la malédiction des huitièmes de finale est brisée. Après trois années dramatiques, le Paris Saint-Germain a enfin réussi à franchir l’obstacle mercredi soir en battant le Borussia Dortmund (2-0) avec des buts de Neymar et Juan Bernat en première mi-temps (défaite 2-1 à l’aller), dans un stade à huis clos en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus. Les supporters s’étaient massés devant l’enceinte pour distiller leurs encouragements depuis l’extérieur. Après la victoire, les joueurs sont venus au balcon pour communier avec eux.

Un soulagement pour tout un club, pour le président Nasser Al-Khelaifi, pour les joueurs à l’image de Neymar en pleurs, mais aussi pour Thomas Tuchel qui aurait viré en plein cauchemar en cas de récidive après la honte de la saison passée face à Manchester United. Cette qualification peut-elle constituer un déclic psychologique ?

Facile de critiquer pour Tuchel

« Je dois être honnête, on me demande tout le temps si c’est un match clé… Mais un tournant pour quoi ? On gagne, on gagne, on gagne, cette équipe gagne depuis 28 matchs, on n’en a perdu qu’un à Dortmund, et d’un but de différence. On en a parlé comme si on était 4e de L1 et éliminés dans les coupes mais ce n’est pas le cas, » a répondu l’entraîneur allemand au micro de RMC Sport.

« On doit avoir l’état d’esprit avant. Si on n’a pas l’état d’esprit en amont et pendant toute l’année, on ne peut pas jouer un match comme ça. C’est la vérité. Mais je sais que ce n’est pas ce que tout le monde veut attendre de nous. Tout le monde veut parler et être critique mais c’est facile de le faire et c’est difficile d’être un supporter. Donc toutes les victoires, et celle-là spécialement, c’est pour nos supporters, » a ajouté Thomas Tuchel, désireux de mettre un taquet à tous ceux qui ont douté de son équipe et de sa réussite.

Images de IconSport