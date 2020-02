PSG : T. Silva se fait tailler, la vérité sur la gestion de Neymar

L’ancien entraîneur du PSG Unai Emery est revenu sur sa gestion des Brésiliens Neymar et Thiago Silva.

Passé par le banc du Paris Saint-Germain durant deux saisons (2016 – 2018), Unai Emery a connu quelques bonheurs, mais aussi de grandes défaites. En particulier en Ligue des Champions. Un an après la remontada face au Barça, l’entraîneur basque choisissait de laisser Thiago Silva sur le banc lors du 8e de finale aller face au Real Madrid au profit de Presnel Kimpembe (défaite 3-1). Il s’en est expliqué, avant d’évoquer aussi son bonheur d’avoir eu Neymar sous ses ordres pendant un an.

Silva n’entendait pas les consignes d’Emery

« Je voulais que l’équipe défende plus haut. Thiago Silva est un super joueur mais je voulais qu’il soit plus haut et je n’ai pas réussi à lui faire accepter cela. Je voulais qu’il sorte de sa zone de confort, qu’il ose défendre plus haut pour que la pression générale de l’équipe sur l’adversaire soit plus efficace », a confié Unai Emery lors d’un entretien accordé à France Football.

« J’ai travaillé avec lui pour lui faire accepter cela mais je n’ai pas réussi. Et cette caractéristique du jeu de Thiago Silva rejaillissait sur toute l’équipe qui, sous la pression, avait une tendance naturelle à reculer. Comme au Camp Nou, la saison précédente. Pourtant, je donnais la consigne de remonter. Mais ça n’a pas été entendu », a regretté l’ancien entraîneur parisien, avant d’évoquer la gestion de Neymar.

Neymar facile à coacher

« Avec un joueur aussi phénoménal, tu ne peux pas lui dire qu’il y a déjà une équipe et qu’il va devoir s’adapter. Tu dois faire l’équipe pour lui. Contrairement à ce que certains pensent, Neymar est facile à coacher. Il adore le foot et il a bon cœur. Il a encore la possibilité de devenir le numéro un. Après, ce sera Mbappé », a estimé Unai Emery.

