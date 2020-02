PSG : pas bon pour l’image de Mbappé

L’ancien entraîneur du PSG Unai Emery s’est exprimé sur l’incident survenu entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel face à Montpellier.

Tout est rentré dans l’ordre depuis, mais l’épisode survenu entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel lors du match face à Montpellier (5-0) le 1er février lors de la 22e journée de Ligue 1, laissera forcément quelques traces. Ne serait-ce que sur l’image de l’attaquant de 21 ans. Les critiques ont été nombreuses ces derniers jours pour pointer du doigt son attitude individualiste, voire irrespectueuse à l’égard de son entraîneur et ses coéquipiers.

Emery voit du bon et du mauvais dans l’incident avec Mbappé

L’ancien coach du Paris Saint-Germain, qui a eu l’ancien Monégasque sous ses ordres pendant un an, a donné son avis sur cet incident. « C’est une histoire d’ego. Kylian, je le connais, c’est un bon gars. Mais il est ambitieux. Or, cet ego qui ressort et qu’il affiche publiquement contre l’entraîneur, ce n’est pas bon pour son image et ça veut dire qu’il ne contrôle pas ses émotions », a estimé l’Espagnol dans les colonnes de France Football.

« Mais, au fond, cela veut dire que c’est un joueur qui veut plus, que c’est un gagneur. Je préférerais toujours un joueur mécontent contre moi parce qu’il ne joue pas, car cela signifie que c’est un compétiteur », a positivé Unai Emery qui voit donc du positif dans le geste d’humeur de Kylian Mbappé. Dimanche, le directeur sportif Leonardo est monté en première ligne pour couper court à toute polémique à l’approche du choc face à Dortmund en 8e de finale de la Ligue des Champions, en demandant à ce que s’arrête la négativité autour du club. Autrement dit, il n’y a pas de problème, circulez…

Images de IconSport