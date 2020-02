PSG : l’inquiétude grandit pour Neymar !

L’attaquant du PSG Neymar sera-t-il présent au rendez-vous face à Dortmund mardi prochain en Ligue des Champions ?

Touché aux côtes le 1er février lors du match face à Montpellier (5-0) en championnat, Neymar n’a plus joué depuis (soit trois matchs manqués). Il avait pourtant repris l’entraînement jeudi dernier. Victime d’une lésion chondro-costale, l’attaquant brésilien est mis au frais en prévision du 8e de finale de Ligue des Champions face à Dortmund programmé mardi prochain. Mais sera-t-il vraiment rétabli pour ce rendez-vous capital ? Thomas Tuchel laisse planer le doute.

Tuchel maintient le doute autour de Neymar

« Je ne peux pas assurer à 100% qu’il sera là (contre Dortmund). On doit être attentif, on ne peut pas prendre de risque avec la santé d’un joueur. On a une responsabilité. On décidera avec tout le monde, le club, les médecins et lui, en vue du match de samedi » à Amiens en championnat, a réagi l’entraîneur allemand mercredi soir après la victoire face à Dijon en Coupe de France (1-6), à propos de l’état de santé de Neymar.

Info ou intox ? Contacté par L’Equipe, son entourage a confirmé « un petit doute », tout en restant « optimiste » quant à sa participation au 8e de finale aller de Ligue des Champions. Comme l’a dit Thomas Tuchel, le PSG ne veut prendre aucun risque, alors que Neymar avait manqué les échéances les plus importantes lors des deux dernières saisons, en raison de blessures à la cheville et à un pied. Paris comme Neymar veulent à tout prix éviter de revivre telle mésaventure, l’attaquant de 28 ans pourrait donc de nouveau être préservé contre Amiens.

