PSG : Leonardo calme le jeu sur ce sujet bouillant

Les 4 fantastiques vont-ils permettre au PSG de franchir un cap en Ligue des Champions ? Le directeur sportif Leonardo temporise.

Depuis plusieurs semaines, les 4 fantastiques sont devenus un refrain à la mode. Dimanche soir face à Lorient (0-1), Thomas Tuchel avait choisi de maintenir quatre attaquants sur le terrain mais avait laissé Neymar et Kylian Mbappé sur le banc au profit de Julian Draxler et Pablo Sarabia. Ce nouveau schéma incluant le quatuor offensif peut-il permettre au Paris Saint-Germain de remporter enfin la Ligue des Champions ? Leonardo calme le jeu.

Les 4 fantastiques ? Leonardo fait référence aux Galactiques

« Arrêtez avec les 4 fantastiques parce que les Galacticos (du Real Madrid au milieu des années 2000), à la fin, ils n’ont jamais gagné la Ligue des Champions. L’important, c’est d’être concentré sur ce qu’on fait et il y a beaucoup de choses positives, même si on a toujours dit que ce n’est pas l’année où tu dis ‘on va gagner la Ligue des Champions’ que tu vas la gagner », a tempéré le directeur sportif du PSG après la qualification.

« J’entends dire ‘on attend le 8e pour voir si on est capable’. Non, on n’a pas de souci mental par rapport à ça. On avance tranquille, on a une bonne équipe, on est compétitif. On a le temps, on va grandir et on ne va pas mettre des pensées psychologiques par rapport à tout ça. On va grandir et je suis sûr que le futur du PSG sera très positif », a ajouté Leonardo. Pour rappel, Paris a échoué trois fois d’affilée en 8es de finale de la Ligue des Champions. Les coéquipiers de Neymar tenteront de franchir l’obstacle face à Dortmund les 18 février et 11 mars prochains.

Images de IconSport