Leonardo, Cavani, Neymar… Règlements de comptes à « O.K. PSG » !

Après le revers cuisant contre Dortmund en Ligue des Champions (1-2), ça a chauffé entre Leonardo et les joueurs du PSG.

Le 18 février dernier, le PSG a pris une claque au Westfalenstadion. Très décevante, l’équipe parisienne s’est inclinée sur le score de 2 buts à 1 en 8e de finale aller de la C1. Même si rien n’est perdu pour la qualification, cela a provoqué plusieurs secousses au Parc des Princes. Par exemple, Neymar a pointé du doigt le club au sujet de la gestion de sa blessure aux côtés. En clair, le Brésilien aurait aimé avoir du temps de jeu avant le choc contre le BVB 09. Histoire de monter en puissance sur le plan physique. Pour sa part, Presnel Kimpembe a dû composer avec les insultes de son frère adressées à Thomas Tuchel. Bien entendu, le défenseur central n’était pas responsable des propos tenus par ce membre de sa famille. Toutefois, Kimpembe a préféré s’excuser rapidement auprès de Tuchel pour ne pas que l’incendie prenne plus d’ampleur.

Enfin, le trio Edinson Cavani – Mauro Icardi – Di Maria a eu la bonne idée (ou pas…) d’organiser un anniversaire commun très animé avec certains de leurs partenaires. Les joueurs sud-américains étaient déchaînés et très heureux. Forcément, leur attitude a déplu aux dirigeants et aux supporters. En effet, cette fête a eu lieu seulement… deux jours après le fiasco face à Dortmund. Selon L’Equipe, Leonardo s’est rendu au sein du vestiaire le 21 février. Le directeur sportif brésilien voulait « recadrer les joueurs pour cette communication pour le moins malencontreuse ». Apparemment, Leonardo a déclaré notamment que « l’effet est désastreux, juste après une contre-performance dans un match aussi important ». Après cela, « un des cadres » est intervenu pour lui répondre. Il ne voyait « pas trop le problème ».

Leonardo pouvait compter sur… Tuchel

A ses yeux, le groupe avait « besoin de se changer les idées et que la date (de l’anniversaire, ndlr) ne pouvait pas être changée ». En fait, Leonardo a déploré surtout le fait que des photos et des vidéos de la soirée aient circulé, en rafale, via les réseaux sociaux. Toujours d’ après L’Equipe, Edinson Cavani s’est senti visé. Du coup, « El Matador » a répondu à Leonardo. Histoire de « minimiser la portée de l’incident ». Pour l’Uruguayen, il y a « des sujets bien plus importants ». L’attaquant a considéré que Leonardo et consorts accordaient « trop d’importance à cette soirée ». L’ancien joueur de Naples a pu compter sur le soutien de Keylor Navas. Présent également à cette fête, le gardien de but est monté « aussi au créneau pour défendre le groupe ». Il a expliqué que « l’important » était ce qui se passait « en interne ».

Le joueur costaricain considère que le club ne doit « pas être dirigé vers l’extérieur ou réagir en fonction des réseaux sociaux ». Apparemment, l’ex-footballeur du Real Madrid était « très touché et remonté » face à Leonardo. Pour sa part, Neymar n’a pas hésité à remettre le feu aux poudres à propos de la gestion de sa blessure. Rapidement, Leonardo lui a renvoyé « les critiques ». Le Brésilien n’a pas apprécié que son compatriote fasse une sortie médiatique explosive après le revers contre Dortmund. Quid de Thomas Tuchel ? L’entraîneur allemand a décidé d’appuyer, en gardant « son calme », « sans ambiguïté les propos de son directeur sportif ». Néanmoins, le technicien a fait savoir que « les joueurs qui ne se sentent pas concernés peuvent partir ». A ce moment-là, « un cadre influent » a suggéré à Tuchel d’écarter « le groupe dans son intégralité ». Au final, cette explication collective musclée s’est terminée « dans une ambiance plus apaisée ». Désormais, il faudra voir si cela aura un impact, ou non, sur les prochains matches. Début de réponse avec le duel PSG – Dijon qui se déroulera ce samedi 29 février 2020 (17h30, 27e journée de Ligue 1)…

