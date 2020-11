PSG : Leonardo et Tuchel enfument-ils tout le monde ?

Le directeur sportif Leonardo et l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel donnent l’impression de s’être réconciliés. Discours de façade ou réalité ?

La trêve internationale a permis au Paris Saint-Germain de laver son linge sale. Alors que Leonardo et Thomas Tuchel étaient en conflit ouvert depuis la fin du mercato avec des prises de parole publique intempestives, le directeur sportif a calmé le jeu. « Le club doit apporter le soutien à Tuchel. On a eu une discussion par rapport au niveau médiatique. On n’a pas aimé la situation d’être public, de parler mercato. (…) Mais la vérité, c’est qu’en interne, on n’a jamais pensé à changer Tuchel. On n’a jamais appelé personne », a-t-il prétendu.

Tuchel fait aussi un pas vers Leonardo

Si leurs différends ne sont sans doute pas réglés, les deux hommes se sont visiblement mis d’accord pour ne plus les exprimer publiquement. Interrogé sur le sujet, l’entraîneur parisien a lui aussi fait un pas vers l’autre. « C’est toujours bien si le directeur sportif est aux côtés de l’entraîneur. C’est bien pour chaque entraîneur et donc pour moi aussi, c’est clair. On travaille toujours de la même façon, toujours proches. On donne tout chaque jour », a-t-il répondu.

« S’il y a des résultats un peu plus compliqués, c’est toujours le coach qui est responsable et c’est normal. C’est la vie et ce n’est pas un problème. On sait bien ce qu’on fait et comment on travaille ensemble. C’est bien », a ajouté Tuchel. Serrage de rang, alors que l’équipe va attaquer une période décisive en Ligue des Champions. Première échéance capitale dès mardi prochain face à Leipzig au Parc des Princes.

