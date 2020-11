PSG : Leonardo fait une grosse boulette

Le directeur sportif du PSG Leonardo a commis une grosse imprudence en disant ce qu’il pense vraiment…

Mardi, Leonardo a profité de la trêve internationale qui laisse les clubs à forte densité de joueurs internationaux tourner au ralenti, pour aller parler aux supporters via les réseaux sociaux. A cette occasion, le directeur sportif du Paris Saint-Germain avait oublié sa langue de bois au vestiaire. Quand il a été interrogé sur la culture foot présente dans la capitale, le Brésilien a commis un crime de lèse majesté.

La ville du foot, c’est Marseille pour Leonardo

« Il y a une culture dans la ville, qu’il faut construire. Paris, par exemple, n’a jamais exactement été la ville du foot » en France, a-t-il répondu. « C’est toujours Marseille », a-t-il lâché imprudemment. « La vie du football à Paris, il y a encore beaucoup de choses à faire. Une ville comme ça, ça te donne la responsabilité de faire des choses encore plus importantes. Tout est positif », a ajouté Leonardo.

Evidemment, ses propos ont déclenché une tempête de critiques de la part des fans parisiens qui se sentent humiliés d’être rabaissés sous le grand rival marseillais. Qu’importe si ce qu’il a dit est vrai ou non, le directeur sportif du PSG – dont l’amour et le dévouement pour le club ne sont plus à prouver – a tendu le bâton pour se faire battre.

