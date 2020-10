PSG – Manchester United : Tuchel craint deux joueurs et cible la clé du match

Le PSG affronte Manchester United ce mardi soir (21h) pour la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Deux mois après sa finale perdue face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des Champions ce mardi soir. Les champions de France débutent par le plat de résistance avec la réception de Manchester United au Parc des Princes (le match se jouera à huis-clos en raison du couvre-feu dans la capitale), une équipe qui leur rappelle de mauvais souvenirs puisqu’elle les avait éliminés en 8es de finale il y a deux ans, à la surprise générale. Comme faire pour éviter une nouvelle désillusion face aux Red Devils ?

Tuchel se méfie de Pogba et Fernandes

L’entraîneur Thomas Tuchel a ciblé deux joueurs à neutraliser et évoque la clé pour empêcher les Mancuniens de s’imposer. « Pogba reste un joueur-clé avec son talent. L’un des meilleurs milieux du monde. L’une des clés sera de l’arrêter. L’autre sera Bruno Fernandes, qui fait beaucoup de passes décisives en profondeur », a-t-il constaté. « Il joue avec trois attaquants super rapides. Pour moi, c’est l’une des meilleures équipes en Europe au niveau des transitions offensives », a jugé l’Allemand.

Le PSG veut la possession et casser la contre-attaque de MU

« C’est nécessaire d’arrêter la contre-attaque. C’est la clé pour moi. On veut jouer avec beaucoup de possession. On veut montrer, imposer notre style. On doit jouer avec une bonne structure pour jouer un contre-pressing et pouvoir stopper leurs contres avant qu’ils ne commencent. Pogba et Fernandes sont des joueurs clés avec Matic au milieu », a insisté Tuchel en conférence de presse. Les Parisiens arriveront-ils à imposer leur plan et faire déjouer leur adversaire ? Réponse à partir de 21 heures.

Images de IconSport