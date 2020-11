PSG : Marquinhos n’a qu’un objectif pour le moment

Le PSG ne convainc pas dans le jeu, mais la qualité collective n’est pas la priorité du moment a prévenu Marquinhos.

Après un début de saison difficile avec deux défaites initiales en championnat contre Lens et Marseille, le Paris Saint-Germain est revenu en tête du classement de Ligue 1, à la faveur d’une série de 7 victoires d’affilée. En Ligue des Champions, les coéquipiers de Neymar ont ramené un succès d’Istanbul (0-2) la semaine passée, après avoir sombré à domicile contre Manchester United (1-2) huit jours plus tôt. Si les résultats reviennent, la manière en revanche ne convainc personne.

Seule la victoire compte pour le moment pour Marquinhos

Thomas Tuchel se réfugie souvent derrière le calendrier diabolique et les absences de joueurs, mais les Parisiens eux-mêmes sont bien conscients de leur niveau collectif. Mercredi, le déplacement à Leipzig s’annonce très important dans la course à la qualification pour les 8es de finale. Dès lors, seul le résultat importera pour Marquinhos. « Peut-être que nous ne jouons pas notre meilleur football actuellement. Mais nous gagnons, et c’est ce qui importe le plus dans le football sur le court terme », a confié le capitaine.

« Et il faut continuer à gagner. Peu importe l’adversaire, peu importe la manière pour le moment… C’est en gagnant que nous allons nous améliorer. Nous allons continuer à mettre l’intensité qu’il faut, et les meilleures performances collectives suivront. On essaye de ne pas trop écouter ce que disent les gens à l’extérieur du groupe, on a un travail à faire, et on sait ce qu’on doit faire pour bien le réaliser », a jugé le défenseur central parisien sur le site officiel du club.

Images de IconSport