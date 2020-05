Le choix de Marquinhos laisse le PSG sans voix

Le défenseur central du PSG Marquinhos a profité du déconfinement en France pour rejoindre la famille de sa femme au Brésil.

Si la Ligue 1 est terminée, le Paris Saint-Germain n’en a pas encore fini avec la saison. Les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, pour lesquelles il est qualifié, pourraient encore être jouées. De même que la Ligue des Champions que l’UEFA espère terminer en août. En attendant d’en savoir plus, le club de la capitale pourrait rappeler son entraîneur et ses joueurs à l’entraînement d’ici un mois. Pourront-ils tous rentrer en France à temps ?

Un certain nombre d’entre eux sont retournés dans leur pays natal. Thomas Tuchel est actuellement en Allemagne mais devrait pouvoir revenir sans problème car aucune quarantaine ne sera imposée pour passer la frontière franco-allemande. En sera-t-il de même pour les joueurs partis en Amérique du Sud, comme Neymar, Edinson Cavani, Keylor Navas, Thiago Silva, ou plus récemment Marquinhos ?

Le PSG pris de court par Marquinhos

Après avoir passé deux mois de confinement en France, ce dernier s’est en effet envolé pour le Brésil dernièrement, afin de rejoindre la famille de sa femme ! Un choix qui a pris de court la direction du club en la mettant devant le fait accompli, rapporte L’Equipe. Alors que le Brésil subit la vague pandémique, le défenseur central doit observer 14 jours d’isolement avant de réellement pouvoir rejoindre sa famille, près de Sao Paulo, un foyer particulièrement touché. Un choix risqué.

Qu’en sera-t-il quand il voudra repartir, alors que la situation s’aggrave et que le pic de l’épidémie est attendu en juin au Brésil ? Une quinzaine d’isolement pourrait également lui être imposée à son retour en France, ce qui pourrait retarder sa remise en route. Etait-il vraiment judicieux de prendre tant de risques ? Le PSG est incrédule.

Images de IconSport