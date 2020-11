PSG : Marquinhos serre les dents pour ne pas dire ses quatre vérités

Le capitaine du PSG Marquinhos n’a pas voulu tirer sur Thomas Tuchel après la défaite (2-1) subie à Leipzig mercredi soir en Ligue des Champions.

Après avoir déjà chuté à domicile (1-2) contre Manchester United, le Paris Saint-Germain a subi une nouvelle défaite (2-1) sur le terrain de Leipzig mercredi soir lors de la 3e journée de Ligue des Champions. Ce deuxième revers en trois matchs met le club de la capitale en position défavorable dans la course à la qualification. La tension commence à être palpable à l’intérieur du vestiaire. En témoigne Marquinhos qui a snobé son entraîneur quand ce dernier a cherché à lui parler.

Marquinhos soutient Tuchel…

A l’opposée de cette image forte, le capitaine parisien reste poli devant les caméras, même si l’on sent qu’il n’en pense pas moins… « Je sais ce que je dois faire. Je prends du plaisir, je ne veux pas donner plus de motivation pour que les gens parlent de ma fonction et de mon coach. On est soudés et une fois qu’on est sur le terrain, il faut se battre pour gagner. On n’a pas réussi à gagner. Il faut qu’on pense à ce qu’on doit faire de mieux et ne pas laisser de point pour la suite de la compétition », a-t-il réagi au micro de RMC Sport.

« C’est le coach qui a fait la meilleure saison de l’histoire et quelque mois après on parle de l’avenir du coach. Le football n’a pas de patience que ce soit pour moi ou le coach. C’est notre coach du PSG. On n’a pas trop de temps dans le foot, on doit faire mieux. On a confiance en notre coach. On doit travailler pour s’améliorer », a poursuivi Marquinhos qui renouvelle ainsi sa confiance en Tuchel. Il est toutefois probable que son repositionnement au milieu de terrain devant Danilo Pereira commence sérieusement à lui peser.

