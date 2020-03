PSG : ça se précise pour Mbappé

L’attaquant du PSG Kylian Mbappé va-t-il disputer les Jeux Olympiques avec l’équipe de France ? Noël Le Graët fera son possible pour.

« Je ne maîtrise pas tout. Bien sûr que je veux y aller, mais si mon club, qui est mon employeur, ne veut pas que j’y aille, je n’irai pas au clash. On va bientôt en parler avec Leo », avait exprimé Kylian Mbappé en décembre. Sera-t-il autorisé à disputer les Jeux Olympiques de Tokyo cet été, dans la foulée de l’Euro ? En attendant la décision des dirigeants du PSG, le sélectionneur des Bleuets Sylvain Ripoll a couché son nom sur une liste de 80 joueurs présélectionnés.

Le Graët confirme la présence de Mbappé dans la liste

« Mbappé est dans une pré-liste de 80 joueurs pour les JO, établie par Sylvain Ripoll, qui descendra à 50 bientôt, puis à 18 + 4 réservistes », a confirmé le président de la FFF Noël Le Graët. « Il a l’âge d’y aller. Comme tous les jeunes de son âge qui ont du talent, il est donc sur la liste », a-t-il ajouté. Reste encore à convaincre le club de la capitale. « Les présidents de clubs, en général, trouvent que les dates ne sont pas bonnes. C’est comme ça… J’ai vu Nasser (Al-Khelaifi). Je lui ai demandé comment allait Mbappé. Il m’a dit : Très bien. On en est là », a-t-il précisé.

Noël Le Gräet devra convaincre le président parisien avant le 6 juillet, date limite de dépôt de la liste définitive des joueurs retenus auprès du comité d’organisation des Jeux Olympiques. La tâche s’annonce compliquée si l’on se fie aux derniers propos de Leonardo sur le sujet. « Nous devons gérer notre joueur, le protéger et ne pas l’exposer. Un joueur comme Kylian Mbappé doit être protégé et défendu. Il a aussi besoin de repos mais on va considérer tous les aspects au moment d’en parler doucement », avait émis le directeur sportif en décembre dernier.

Images de IconSport