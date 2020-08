PSG : Mbappé lance un message fort pour Tuchel

L’attaquant du PSG Kylian Mbappé s’est exprimé sur les doutes qui entouraient l’entraîneur Thomas Tuchel il y a encore peu.

Il y a dix jours, l’avenir de Thomas Tuchel était encore source de nombreuses rumeurs. Il se disait par exemple qu’il pourrait être poussé vers la sortie en cas de défaite face à l’Atalanta Bergame en quarts, ou même Leipzig en demies. Logique dans la mesure où la saison passée, l’Allemand avait échoué dans les grandes largeurs, avec une humiliation en Ligue des Champions dès les 8es face à Manchester United, à laquelle s’ajoutait la perte des Coupes de France et de la Ligue. Désormais, l’entraîneur parisien peut respirer.

Mbappé soutient Tuchel à fond

Après avoir réussi le quadruplé sur la scène nationale (Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France et Coupe de la Ligue), l’ancien coach de Dortmund a réussi à amener son équipe jusqu’en finale de la Ligue des Champions (une première dans l’histoire du club) qu’elle jouera face au Bayern Munich ce dimanche soir à Lisbonne (21 heures). Quelle qu’en soit l’issue, la saison sera jugée très réussie. Interrogé sur son cas, l’attaquant Kylian Mbappé lui a affirmé tout son soutien.

« Les joueurs sont derrière le coach. J’ai entendu pas mal de choses, comme quoi il ne maîtrisait pas son vestiaire, qu’il ne savait pas gérer des stars, qu’il ne savait pas faire ceci, cela… La vérité, c’est que je pense qu’il réalise la meilleure saison de l’histoire du club », a jugé le champion du monde français. « On a remporté tous les trophées possibles, on est en finale de la Ligue des Champions, on joue avec des joueurs incroyables. C’est vraiment un entraîneur en qui on croît. Bien sûr qu’on jouera aussi pour lui », a-t-il ajouté face à la presse.

Images de IconSport