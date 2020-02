PSG : cet ancien dirigeant préfère accabler les joueurs

L’ancien dirigeant du PSG Jean-Michel Moutier considère que les joueurs sont aussi responsables de la défaite à Dortmund.

Depuis la défaite (2-1) subie à Dortmund mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions qui fait ressurgir le spectre d’une nouvelle élimination prématurée, Thomas Tuchel est en première ligne sur le banc des accusés. Son reniement du travail effectué depuis deux mois sur le 4-4-2 pour revenir au dernier moment vers un schéma tactique non préparé, lui vaut la critique quasi unanime des observateurs. Mais les joueurs ont eux aussi leur part de responsabilité.

Les joueurs du PSG n’ont pas le bon état d’esprit

C’est en tout cas ce que soutient l’ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain (1991-1998), Jean-Michel Moutier. Pour lui, Neymar et ses coéquipiers n’ont pas joué avec le bon état d’esprit. « Le PSG a déçu, mais le résultat est assez intéressant. Ce qui m’a surtout surpris, c’est l’état d’esprit des joueurs. En Ligue des Champions, on ne défend pas en marchant, on ne recule pas, on ne laisse pas autant d’opportunités à l’adversaire », a-t-il pointé du doigt au micro de RMC.

« On parle des choix de Thomas Tuchel, mais avant tout, on n’a pas senti une équipe qui avait envie de franchir un cap. On doit normalement faire l’union sacrée pour un tel match. On avait le sentiment que même s’il y avait les meilleurs musiciens, la moitié jouait La Madelon et l’autre moitié La Marseillaise. Ça ne pouvait pas marcher dans ces conditions », a jugé Jean-Michel Moutier.

Images de IconSport