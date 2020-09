PSG : Nasser touche enfin son rêve du doigt

La finale atteinte et perdue face au Bayern Munich suffit-elle à faire basculer le PSG dans une autre dimension ? Nasser Al-Khelaifi en est convaincu.

Avec quatre trophées au tableau (Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des Champions) et une finale inédite en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain sort d’une saison fantastique, l’une des plus belles de son histoire. Pour autant, le club de la capitale a démarré le nouvel exercice comme il avait terminé le précédent : par une défaite 1-0. Ce fut face au Bayern Munich à Lisbonne le mois dernier, c’était à Lens jeudi soir pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Un match pour lequel Thomas Tuchel était privé de nombreux joueurs mis à l’isolement suite à un test positif au coronavirus.

Le PSG regarde les plus grands clubs les yeux dans les yeux

Malgré ce démarrage compliqué et alors qu’un nouvel accroc face à l’Olympique de Marseille ce dimanche au Parc des Princes serait du plus mauvais effet, Nasser Al-Khelaifi considère que Paris a changé de dimension grâce à son récent parcours européen (victoires contre Bergame en quarts et Leipzig en demies, puis défaite en finale face au Bayern). « Pendant ces neuf années, j’ai voulu un PSG capable de regarder les yeux dans les yeux les plus grands clubs du monde. Nous y étions déjà parvenus avant cette finale à Lisbonne, mais nous sommes désormais entrés dans une autre catégorie », a-t-il jugé.

« C’est un moment majeur, qui me conforte dans l’idée que le club est devenu extrêmement compétitif. Je sais que nous avançons dans la bonne direction. Mais il nous reste beaucoup de choses à accomplir pour aller pleinement au bout du potentiel de notre projet. (…) Mais, j’insiste sur ce point, nous pouvons aller encore beaucoup plus loin », a ajouté le président qatarien dans le magazine du PSG. Attention toutefois à la chute brutale. Après s’être élevé si haut, il sera peut-être plus difficile que prévu de s’y maintenir.

Images de IconSport