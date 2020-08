PSG : Neymar chambre Leipzig, fait un voeu et affiche sa foi

L’attaquant brésilien Neymar n’a pas caché ses émotions après la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des Champions.

Comme tous ses coéquipiers, Neymar était fou de joie après la victoire obtenue contre Leipzig (3-0) mardi soir à Lisbonne, synonyme de qualification pour la première finale de Ligue des Champions de l’histoire du Paris Saint-Germain. Après deux années de frustrations liées à ses blessures et à des éliminations douloureuses, le Brésilien est présent au rendez-vous. S’il reste encore une marche à franchir avant de pouvoir célébrer pleinement cette campagne européenne, l’ancien Barcelonais savoure.

Neymar au paradis

« Deux années de suite avec des blessures à des moments cruciaux, importants pour moi et mon équipe. Aujourd’hui, je suis entier, sans blessure, en mesure d’aider mes coéquipiers de la meilleure façon possible. Je suis trop heureux, très heureux… Très heureux ! On est entré dans l’histoire aujourd’hui mais on ne veut pas s’arrêter là, on en veut plus… Allons chercher cette coupe aux grandes oreilles, ce TROPHÉE ! PARIS EN FÊTE ! », a-t-il écrit sur Instagram.

Neymar a également posté deux autres messages dans la foulée pour remercier son guide… Le premier montre une photo de vestiaire avec tout le groupe parisien célébrant la victoire et la légende « Finale, gloire à Dieu » avec deux petits coeurs rouge et bleu rappelant les couleurs parisiennes. Le second affiche cette fois une photo de lui en solo, genoux à terre sur la pelouse de Lisbonne en train de regarder le ciel, avec de nouveau un message de croyant : « Merci mon Dieu ».

Neymar trolle Leipzig

Avant cela, la star du PSG avait également trollé son adversaire du soir, en ressortant une vieille photo de ses vacances sur laquelle on le voit boire dans un gobelet siglé Red Bull, la boisson énergisante qui est le sponsor principal de Leipzig. « Pai ta na final » (je suis en finale) a-t-il écrit en légende. Si l’on ajoute à tout cela sa sortie endiablée du bus où on l’a vu entraîner ses coéquipiers dans le chant et la danse à leur retour à l’hôtel hier soir, nul doute : Neymar est heureux !

