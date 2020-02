PSG : Neymar craque, Tuchel en colère

L’attaquant du PSG Neymar a reçu un carton rouge consécutif à un second jaune dimanche soir face à Bordeaux (4-3).

Les langues taquines se sont empressées de dire qu’il a fait exprès pour pouvoir prendre le premier avion direction Rio afin de participer au carnaval avant qu’il ne se termine (mercredi). Ce week-end, il avait pourtant annoncé renoncer à s’y rendre cette année, contrairement aux précédentes. Mais l’étiquette est difficile à détacher… Ces réactions sur les réseaux sociaux sont survenues dimanche soir après le carton rouge reçu par Neymar face à Bordeaux (4-3), en clôture de la 26e journée de Ligue 1.

Tuchel en veut plus à l’arbitre qu’à Neymar

Déjà averti pour contestation en première mi-temps, l’international auriverde s’est rendu coupable d’une grosse faute sur Yacine Adli à la 92e minute qui lui a valu un second carton jaune synonyme d’exclusion. Circonstance atténuante, il venait de se faire accrocher le maillot sur plusieurs mètres par Youssouf Sabaly. Ce dernier n’a pas été sanctionné ce qui a sans doute joué sur sa nervosité. L’entraîneur Thomas Tuchel n’a pas manqué de pointer du doigt cet arbitrage aléatoire après la rencontre.

« Si on veut parler de cette situation-là, il faut parler de toute la situation. Il fait un un-contre-un avec son adversaire et que fait-il (Youssouf Sabaly) ? Il fait faute sur 5, 10 mètres ! Le quatrième arbitre est sur le terrain après cette faute. Et il n’y a pas carton jaune, rien. Le match continue avec le quatrième arbitre sur le terrain. Je n’ai jamais vu ça », s’est plaint l’Allemand. « Le deuxième carton jaune, oui, ce n’est pas nécessaire, mais il est humain. Cela arrive juste après cette situation et il fait cette faute. Mais lui prend carton jaune et celui qui fait la faute au départ, rien », a-t-il déploré.

Images de IconSport