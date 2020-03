PSG : Neymar crée une nouvelle polémique !

L’attaquant du PSG actuellement au Brésil, Neymar a créé la polémique en postant une photo qui tranche avec les mesures préconisées pour lutter contre le coronavirus.

Après l’annonce du président de la République Emmanuel Macron il y a deux semaines d’imposer un confinement à la population vivant en France, Neymar a choisi de rentrer au Brésil pour passer cette période. Dans son pays, le président Jair Bolsonaro n’a visiblement pas encore pris la mesure du danger et son attitude n’est pas de nature à convaincre tous ses concitoyens de la nécessité de limiter les contacts et de se mettre à l’abri.

Neymar entre amis sur la plage

Neymar a-t-il lui pris conscience de cette nécessité ? Certains en doute, après la publication postée par l’attaquant du PSG sur Instagram, sur laquelle on le voit entouré de ses amis sur la plage, ne respectant pas les mesures barrières préconisées pour lutter contre le coronavirus. Une image qui fait scandale car elle ne montre pas du tout le bon exemple à suivre. Cette polémique autour de sa dilettante l’a poussé à réagir.

Pour montrer qu’il se sent concerné et mobilisé par la crise sanitaire qui s’étend désormais à l’échelle mondiale, Neymar a tenté de rectifier le tir en affichant sa générosité à l’égard des populations les plus démunies. Alors que les favelas sont les plus touchées par le virus, le Brésilien a annoncé leur avoir fait des dons. « La solidarité doit être plus contagieuse que le virus », a-t-il commenté. A cette heure, la région de Sao Paulo est la plus touchée du Brésil.

