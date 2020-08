PSG : Neymar annonce la couleur avant d’affronter le Bayern

Après deux prestations majeures contre Bergame et Leipzig, Neymar est déterminé à porter le PSG sur le toit de l’Europe ce soir face au Bayern Munich.

Tous les joueurs en rêvent, les Parisiens ont l’occasion de le faire ce dimanche soir à Lisbonne : soulever la Ligue des Champions. Pour cela, ils devront prendre le dessus sur un habitué, le Bayern Munich, quintuple vainqueur de l’épreuve et qui participe à sa onzième finale dans la compétition (2 victoires seulement lors des 7 dernières disputées). Pour le PSG, il s’agit de sa première. Pour Neymar qui l’a déjà remportée en 2015 avec le FC Barcelone, il s’agit de la deuxième.

Neymar : « écrire l’histoire, c’est ce que je suis venu faire ici »

Recruté en 2017 contre 222 millions d’euros (transfert le plus cher de l’histoire) pour amener le club à ce niveau, le Brésilien est déterminé à entrer dans l’histoire avec Paris. « Gagner la Ligue des champions est quelque chose de spécial, je le sais. Mais la gagner avec le PSG, ce serait écrire l’histoire et c’est exactement ça que je suis venu faire ici », a-t-il rappelé au Daily Mail. « Nous avons réalisé une très belle performance en demi-finale, mais personne ne se souvient de ceux qui gagnent les demi-finales. La demi-finale est terminée maintenant », a-t-il poursuivi.

« Le Bayern va être un très gros test et nous serons prêts. Ils ont beaucoup de bons joueurs, mais nous sommes aussi à un très haut niveau et je sens que je joue mon meilleur football depuis mon arrivée à Paris », s’est réjoui Neymar. « Nous sommes là où nous voulons être. Les propriétaires ont un gros projet et une partie de ce projet est d’être considéré comme la meilleure équipe d’Europe. Nous n’avons jamais été aussi proches du but, mais nous devons rester concentrés », a conclu le Brésilien qui fera tout, comme lors des deux matchs précédents, pour guider son équipe vers le sacre.

