PSG : Neymar envoie un message, Leonardo furieux

Trois joueurs du PSG ont été testés positifs au coronavirus, parmi lesquels Neymar. Le Brésilien a rassuré sur son état de santé.

« Trois joueurs du Paris Saint-Germain sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié. L’ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours », a communiqué le club de la capitale mercredi. Selon L’Equipe, les trois joueurs testés positifs sont Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes. Ils sont soupçonnés d’avoir contracté le virus lors de leur séjour de plaisance à Ibiza la semaine passée, alors que le club leur avait accordé quelques jours de repos à la suite de la finale de la Ligue des Champions.

Le PSG en colère face à cette situation

Les trois sud-américains n’étaient pas seuls sur l’île festive, ils étaient accompagnés de Mauro Icardi, Marco Verratti, Marquinhos, Keylor Navas ou encore Ander Herrera qui seront donc suivis de très près dans les prochains jours. En attendant d’en savoir plus, Neymar a rassuré sur son état de santé. « Merci pour les messages, nous allons tous bien », a-t-il réagi sur Instagram. Cet épisode n’a en tout cas pas été du goût de la direction.

Selon L’Equipe, le directeur sportif Leonardo en particulier, serait furieux face à l’imprudence commise par ses joueurs, alors que le club avait pris toutes les précautions possibles à Lisbonne pour éviter cette situation. Pour rappel, le club de la capitale a déjà deux matchs en retard en Ligue 1. Un nouveau report des rencontres face à Metz et Lens ne serait pas la bienvenu alors que le calendrier s’annonce d’ores et déjà chargé.

