PSG : Neymar recadre un journaliste

L’attaquant du PSG Neymar n’a pas apprécié une question remettant en cause la prestation des 4 Fantastiques face à Monaco (3-3).

Le Paris Saint-Germain et Monaco (3-3) se sont livrés un duel haut en couleurs dimanche soir au Parc des Princes, en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Du spectacle, des buts, des rebondissements mais aussi des défenses en difficulté. Auteur d’un doublé et d’un très bon match, Neymar s’est réjoui de la qualité de jeu de son équipe, même si les trois buts encaissés remettent quelque peu en question le schéma en 4-4-2 qui nécessite un effort défensif des attaquants, ce qui n’a pas forcément sauté aux yeux cette fois-ci (exception faite de Neymar).

Ne dites pas à Neymar que les 4 Fantastiques n’ont pas fonctionné

« C’était un bon test, Monaco a une bonne équipe. On est meilleurs mais on doit le démontrer sur le terrain. On n’a pas fait notre meilleur match, parce que si on avait joué à notre meilleur niveau, je suis sûr qu’on aurait gagné les 3 points », a estimé le Brésilien au micro de Canal+. Avec les 4 Fantastiques, le PSG possède-t-il la meilleure attaque du monde ?

« Nous avons des joueurs de grande qualité. Nous savons que nous avons beaucoup de qualité et certains des meilleurs au monde. Nous ne sommes pas que quatre, nous avons aussi Cavani, Sarabia, qui sont deux cracks et qui peuvent entrer à tout moment. Je pense que Paris a beaucoup de chance d’avoir cette attaque aujourd’hui », a jugé la star auriverde.

En zone mixte, il s’est ensuite agacé quand un journaliste a jugé que son association avec Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi n’avait pas fonctionné hier soir. « On a marqué trois buts. Je crois qu’on a bien fonctionné. On a de la qualité, on le sait. Je crois que tu t’es trompé sur cette question mais je t’ai répondu », a conclu Neymar.

Images de IconSport