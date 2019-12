Ligue des Champions : le PSG devra se méfier, l’OL fera face à un roc…

Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions a réservé Dortmund au PSG et la Juventus Turin à l’OL.

Après avoir dominé de la tête et des épaules le groupe A de la C1 (16 points pris sur 18), le Paris Saint-Germain sait à quoi s’en tenir pour la suite de la compétition. L’année prochaine, les hommes de Thomas Tuchel feront face au Borussia Dortmund. Sur le papier, ce tirage au sort est plutôt favorable pour le PSG. Attention tout de même de ne pas enterrer trop vite les Borussen… Cette saison, le BVB 09 figurait dans un groupe F relevé.

En effet, Dortmund était avec le FC Barcelone, l’Inter Milan et le Slavia Prague. Avec 10 points au compteur, le Borussia a devancé le club italien de trois unités (3 victoires, 1 nul et 2 défaites). Au sein de la Bundesliga, l’équipe de Lucien Favre a retrouvé des belles couleurs après avoir connu un petit passage à vide en novembre. A ce stade, l’escouade de la Ruhr est toujours en course afin de remporter le Meisterschale. Elle occupe la troisième place avec 29 points et compte seulement 4 longueurs de retard sur le RB Leipzig qui est leader.

L’OL prend « plus cher » que le PSG !

En ce qui concerne l’autre club français encore en course en Ligue des champions, force est de constater que le tirage au sort n’a pas été clément. En 8es de finale, l’Olympique Lyonnais devra en découdre tout simplement avec… la Juventus Turin ! Sur le papier, les Gones ne seront pas favoris avant le coup d’envoi de cette double confrontation. Par ailleurs, le fait d’être obligé de disputer le deuxième acte dans le Piémont n’arrangera rien sur ce plan…

Après avoir remporté 8 Scudetti d’affilée en Italie, la Vieille Dame règne clairement de l’autre côté des Alpes. Seul bémol : la Ligue des champions. Les Bianconeri n’ont pas soulevé la fameuse « Coupe aux grandes oreilles » depuis 1996. C’est le grand objectif du président Agnelli, du staff dirigé par Maurizio Sarri et bien sûr des joueurs turinois. Cristiano Ronaldo rêve de remporter une nouvelle C1 cette saison. Histoire d’étoffer un palmarès déjà exceptionnel.

Au passage, « CR7 » pourrait alors prétendre à l’obtention d’un sixième Ballon d’Or. Aujourd’hui, il est distancé d’une unité par Lionel Messi (FC Barcelone). « La Pulga » a empoché, on le rappelle, le Ballon d’Or 2019. Pour le moment, la Juve est à égalité de points avec l’Inter Milan (39 points) en tête de la Serie A. En Ligue des champions, les Turinois ont fait un parcours sans faute ou presque comparable à celui du PSG (1ère place du groupe D, 16 points pris sur 18). La tâche de l’OL sera donc très dure…

Le programme des 8es de finale de la Ligue des champions :

Dortmund – PSG

Real Madrid – Manchester City

Atalanta Bergame – Valence

Atletico Madrid – Liverpool

Chelsea – Bayern Munich

OL – Juventus

Tottenham – Leipzig

Naples – FC Barcelone