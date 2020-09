PSG – OM : ce qu’Alvaro et Neymar se sont vraiment dit

L’oncle d’Alvaro Gonzalez est monté au créneau pour défendre le défenseur marseillais, accusé d’avoir tenu des propos racistes contre Neymar.

En raison de l’impact médiatique de Neymar, l’affaire qui l’oppose à Alvaro Gonzalez a pris une ampleur démesurée. La planète entière est au courant suite à ses posts sur les réseaux sociaux. Alors que la preuve n’est pas faite pour le moment de la culpabilité du défenseur central marseillais, que Téléfoot a annoncé hier ne pas avoir réussi à trouver d’image confirmant les accusations du Brésilien, que l’Espagnol a reçu des menaces de mort après la divulgation de son numéro de téléphone par des médias brésiliens, Neymar a un peu calmé le jeu.

Gonzalez a traité Neymar d’idiot, selon son oncle

« Je suis triste de voir le sentiment de haine que l’on peut provoquer quand on se révolte à chaud. Aurais-je dû l’ignorer ? Je ne sais toujours pas… Aujourd’hui, à tête reposée, je pense que oui mais sur le moment, mes coéquipiers et moi avons demandé de l’aide aux arbitres, et nous avons été ignorés. C’est ça le sujet », a notamment lancé l’attaquant parisien sur Instagram. Tandis que le PSG fait son possible pour dénicher une preuve, pour Alvaro Gonzalez le mal est fait car son image est quoi qu’il arrive salie.

« Les mots qu’il a dit à Neymar sont « bobo » (idiot). Neymar l’a constamment insulté pendant le match. Il lui a dit qu’il gagnait quatre euros, pendant que lui gagnait 10 millions par an. Si on regarde de ce point de vue, ce sont eux les racistes », a lâché l’oncle de l’Espagnol, Manuel Soberon à Telecinco. « Le meilleur ami d’Alvaro à l’Espanyol était Caicedo, un joueur noir. Je ne sais pas s’il va prendre des mesures contre Neymar. Maintenant, Neymar essaye de minimiser l’affaire, mais le mal est fait. Il est un peu hypocrite », a-t-il regretté.

