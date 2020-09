PSG – OM : Neymar suspecté d’homophobie, la LFP fait le point

La LFP va poursuivre ses investigations à propos des accusations de racisme d’Alvaro Gonzalez et d’homophobie de Neymar.

La Commission de discipline a rendu ses décisions suite aux cartons rouges délivrés lors du dernier PSG – OM (0-1) dimanche dernier. Verdict : six matchs de suspension pour Layvin Kurzawa, trois matchs pour Jordan Amavi, deux matchs plus un avec sursis pour Neymar et Leandro Paredes, et un match pour Dario Benedetto. Son travail ne s’arrête pas là, l’instance a décidé de convoquer Angel Di Maria (accusé d’avoir craché sur Alvaro Gonzalez) le 23 septembre et doit encore statuer sur l’affaire qui oppose ce même Alvaro Gonzalez à Neymar.

La LFP n’a pas assez d’éléments pour convoquer Neymar et Alvaro

Pour rappel, le Brésilien accuse l’Espagnol de propos racistes mais se voit à son tour menacé pour des propos homophobes qu’il aurait tenus. La Ligue mène l’enquête. « Nous sommes une commission de discipline et on doit disposer d’éléments tangibles sur laquelle la commission doit investiguer », a-t-elle rappelé. « On va continuer d’investiguer sur les images pour apprécier s’il y aura des sanctions disciplinaires. Ce mercredi, on était saisi pour des propos à caractères racistes, éventuels et supposés, rien n’est prouvé il faut parler avec la plus grande prudence », a-t-elle expliqué.

« Cela permettra à l’instruction de révéler. S’il y a d’autres éléments (des éventuels propos homophobes de Neymar), les parties pourront s’exprimer et la commission fera son travail. On sait qu’il y a eu un échange de propos. Les certitudes ne sont pas suffisantes pour convoquer les joueurs. On va continuer d’investiguer sur les images pour apprécier s’il y aura des sanctions disciplinaires vis-à-vis d’un tel ou d’un tel. On n’a pas en l’état d’éléments précis et définitifs. C’est sans préjugés », a ajouté le président de la commission Sébastien Deneux.

