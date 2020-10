PSG – OM : Payet sur le banc des accusés

L’entraîneur nantais Christian Gourcuff a pointé du doigt l’attitude du meneur de jeu de l’OM Dimitri Payet qu’il juge irresponsable.

Le dernier PSG – OM (0-1) disputé au Parc des Princes a tourné au pugilat le 13 septembre dernier. 17 cartons dont 5 rouges, une bagarre générale, des tacles ciblés, notamment à l’encontre de Dimitri Payet. Le spectacle ne fut pas celui attendu. Les Parisiens en particulier ont fait preuve d’une nervosité voire d’une agressivité excessive. Mais pour l’entraîneur nantais Christian Gourcuff, la faute revient à Payet.

Payet responsable d’avoir fait dégoupiller les Parisiens selon Gourcuff

Selon lui, le meneur de jeu marseillais est coupable d’avoir soufflé sur les braises en chambrant notamment les Parisiens le soir de leur défaite en finale de la Ligue des Champions. « Le plus important, c’est tout le contexte autour et qui est maintenant admis et généralisé sur les réseaux sociaux. On attise toute cette agressivité. Après il ne faut pas s’étonner que les mecs pètent les plombs », a-t-il justifié. C’est la conséquence de tout ce qu’il y a eu avant, d’un environnement qui attise l’agressivité partout », a-t-il pointé du doigt.

« Cela a commencé avec Payet. Mais là cela a ressemblé à un jeu. On s’insulte mais ce n’est pas grave, on fait monter la sauce. Le chambrage n’a lieu d’être qu’avec des personnes de connivence. Il y a déjà une animosité idiote entre Paris et Marseille. Si on en rajoute en plus… Moi je chambre mes joueurs mais je ne me permettrais pas de chambrer mon ennemi », a expliqué Gourcuff. Le match retour est programmé le 7 février au Vélodrome. Si les deux équipes devraient calmer le jeu d’ici là, nul doute que la rencontre sera quand même une nouvelle fois électrique.

Images de IconSport