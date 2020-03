PSG : la presse étrangère s’enflamme pour Mbappé

Le raid de 70 mètres de l’attaquant du PSG Kylian Mbappé, conclu par un but mercredi soir à Lyon (1-5), a ému la presse étrangère.

Kylian Mbappé a été l’un des grands artisans de la victoire (1-5) du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Lyon mercredi soir en demi-finale de la Coupe de France. L’attaquant de 21 ans a inscrit un triplé, dont un but de légende. Après avoir hérité du ballon dans sa moitié de terrain, il a déposé Bruno Guimaraes dans le rond central, a filé à grandes enjambées vers la surface de réparation de l’OL, où il a martyrisé les reins de Marcelo d’un crochet dévastateur avant d’ajuster Anthony Lopes d’un tir à ras de terre.

« L’oeuvre d’art » de Mbappé décrite par la presse étrangère

Un but magistral qui a ému au-delà de nos frontières. Tandis que le Daily Mail souligne « l’incroyable but en solo de 70 mètres » du champion du monde 2018, AS raconte : « Après avoir récupéré la balle dans son camp, il a détruit deux adversaires pour réaliser une œuvre d’art. » Le journal madrilène parle carrément du « plus beau but de sa vie » et le compare à celui marqué par Ronaldinho en 2015 avec le Barça à Santiago Bernabeu. Son concurrent Marca est sous le charme également : « Plus vous le verrez, plus il vous semblera hallucinant », écrit-il.

A une semaine du 8e de finale retour de Ligue des Champions face à Dortmund, la presse allemande a aussi été attentive à sa performance. « Paris a inversé la tendance grâce à Mbappé », note Der Spiegel, tandis que Kicker loue son sprint et « sa finition précise face à Lopes ». Enfin, en Italie, où la Juventus Turin accueillera prochainement l’OL, La Gazzetta dello Sport indique que Kylian Mbappé a « déclenché une avalanche sur Lyon (…) avec un but en forme de chef d’œuvre, tout en percussion. »

