PSG : le principal problème est identifié

Le PSG entre dans la zone de vérité en Ligue des Champions. Une victoire est impérative face à Leipzig mardi soir.

La performance livrée par le Paris Saint-Germain à Monaco (défaite 3-2) vendredi soir lors de la 11e journée de Ligue 1 inquiète, alors que le club de la capitale joue un match déterminant dès ce mardi face à Leipzig en Ligue des Champions. Avec deux défaites en trois matchs dans la compétition, la victoire est impérative pour se repositionner dans la course à la qualification et s’éviter trop de sueurs froides lors des deux derniers matchs.

Un problème d’engagement au PSG pour Fernandez

Mais pour cela, les hommes de Thomas Tuchel devront montrer un tout autre visage que face à l’ASM, contre qui ils ont laissé filer le match en seconde mi-temps, alors qu’ils menaient pourtant 2-0 à la pause. « À Monaco il y a eu un relâchement, avec moins de concentration, d’intensité, d’engagement. On oublie les fondamentaux du foot. On sait que dès que tu te relâches au haut niveau, tu es puni », a rappelé Luis Fernandez.

« Il faut que le PSG change d’attitude, retrouve celle du quart et de la demi-finale de cet été, il faut retrouver ce comportement, cette motivation », a prôné l’ancien joueur et coach parisien auprès de l’AFP. Le PSG est actuellement 3e de son groupe avec 3 points, à 3 longueurs de Manchester United et Leipzig. Tout autre résultat qu’une victoire au Parc des Princes demain soir serait catastrophique en vue de la qualification. L’heure de vérité a sonné…

