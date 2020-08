PSG : quand Tuchel parle de Neymar…

Thomas Tuchel compte sur un grand Neymar ce mardi soir pour franchir l’obstacle Leipzig en demi-finale de la Ligue des Champions.

Contrairement à ses deux premières saisons qui l’avaient vu se blesser au mauvais moment, Neymar est cette fois-ci en pleine possession de ses moyens au moment d’aborder le sprint final en Ligue des Champions. Etincelant face à l’Atalanta Bergame (2-1) même s’il a vendangé deux grosses occasions, le Brésilien est dans un état d’esprit très positif, bien décidé à amener son équipe sur le toit de l’Europe. Thomas Tuchel est ravi de pouvoir compter sur un atout pareil.

Tuchel : « Neymar est différent (…) mais ne peut pas gagner tout seul »

« Quand je suis arrivé il était leader sur le terrain. Tout le monde attend un leader qui parle, il est différent. Il dirige par sa qualité, sa confiance, son courage à toujours faire des un-contre-un sur le terrain. Il veut toujours gagner avec sa faim, sa combativité. Il aime la compétition sur le terrain », a confié l’entraîneur parisien en conférence de presse, à l’heure d’affronter Leipzig ce mardi soir (21 heures) en demi-finale.

Au-delà de son talent individuel, l’Allemand se réjouit de l’état d’esprit de toute son équipe. « Cette saison, on a créé un groupe avec des joueurs comme Herrera, Sarabia ou Navas. Ce sont des joueurs qui savent jouer ensemble et savent créer une atmosphère. C’est un sport d’équipe et Neymar ne peut pas gagner tout seul. Nous sommes très heureux d’avoir créé une atmosphère spéciale », a-t-il jugé. Une atmosphère à laquelle Neymar n’est pas étranger. Après avoir traîné des pieds et créé quelques polémiques par le passé, le Brésilien affiche désormais un état d’esprit irréprochable, ce qui rejaillit forcément sur tout le groupe.

Images de IconSport