PSG : T. Silva et certains cadres font enrager Al-Khelaifi

Le PSG n’a toujours pas trouvé d’accord avec les joueurs concernant la baisse provisoire de leur salaire en raison de la crise.

La crise sanitaire du coronavirus est peut-être derrière la France. La tendance est au déconfinement, les gens reprennent progressivement le travail et le cours normal de leur vie, la circulation du virus semble en baisse. Certains secteurs sont toutefois encore touchés de plein fouet par cette crise, non pas sur le plan sanitaire, mais économique. Le football en fait partie. L’arrêt provisoire avait déjà porté un coup dur aux finances des clubs, la décision de ne pas terminer la saison pourrait porter le coup de grâce à certains.

Certains cadres ne répondent plus au PSG

Même le Paris Saint-Germain est durement affecté, malgré son statut de locomotive du football français et les reins solides de son richissime propriétaire. Depuis des semaines, Nasser Al-Khelaifi tente d’obtenir l’accord des joueurs pour une baisse provisoire de leur salaire, afin d’alléger momentanément les charges du club. Mais rien n’a encore été signé entre les deux parties. Pire, certains cadres ne répondraient même plus aux sollicitations téléphoniques du président parisien.

Ce dernier en voudrait également en particulier à Thiago Silva, de qui il aurait aimé un peu plus de soutien en tant que capitaine. Mais le défenseur central (actuellement au Brésil) n’aurait pas fait grand chose pour convaincre ses coéquipiers de répondre à l’appel du club. Peut-être que sa situation contractuelle (il sera en fin de contrat dans un peu plus d’un mois et n’a pas reçu d’offre pour prolonger) l’a incité à prendre ses distances avec la direction. Toujours est-il que deux mois après le début de la crise, les négociations autour des salaires sont toujours dans l’impasse.

