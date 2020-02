PSG : la sortie surprenante de Tite sur Neymar

Tite adore Neymar. Mais pour le sélectionneur du Brésil, l’attaquant du PSG même au sommet de sa forme est en dessous de deux autres géants.

S’il a manqué les trois derniers matchs du Paris Saint-Germain en raison d’une blessure aux côtes contractée face à Montpellier (5-0) en début de mois, Neymar a retrouvé son meilleur niveau depuis plusieurs mois. Ses soucis au pied et à la cheville semblent désormais derrière lui, ce dont ce réjouit Tite, alors que la Copa America mais aussi les Jeux Olympiques (deux compétitions auxquelles l’attaquant espère pouvoir participer) approchent.

Pour Tite, Messi et Ronaldo sont au dessus de Neymar

Le sélectionneur brésilien est revenu sur la mauvaise passe vécue pendant deux ans par son protégé. « Selon moi, la baisse de forme de Neymar s’expliquait plus par ses blessures que d’autre chose. Et cela s’est produit aussi avec nous lors de la Coupe du Monde. Dans des conditions normales, à mon avis, il fait partie des trois meilleurs joueurs du monde », a-t-il estimé. Plus précisément, le troisième meilleur selon lui, car deux joueurs le surpassent.

« Le meilleur Neymar que j’ai jamais vu est en dessous de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi », a jugé Tite. « La maturité humaine va l’aider à progresser », a-t-il ajouté. Cette comparaison à son désavantage avec les stars portugaise et argentine froissera-t-elle l’ego de l’attaquant parisien ? Ce dernier notera peut-être que son sélectionneur n’a pas placé son coéquipier Kylian Mbappé au-dessus de lui…

