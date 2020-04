PSG : trois priorités pour le prochain mercato

Le directeur sportif du PSG Leonardo aurait établi trois priorités pour le prochain mercato, en défense et au milieu de terrain.

En cette période de confinement, les clubs comptent leurs sous et préparent le prochain mercato, faute de pouvoir faire autre chose. Au Paris Saint-Germain par exemple, Leonardo planche sur l’équipe de la saison prochaine. Plusieurs joueurs seront en fin de contrat (les latéraux Thomas Meunier et Layvin Kurzawa, le défenseur central Thiago Silva, l’attaquant Edinson Cavani…). Selon le journaliste de RMC Sport Loïc Tanzi, le directeur sportif a dégagé trois priorités de recrutement.

Le PSG vise deux latéraux et un milieu physique

« J’ai essayé de me renseigner sur le mercato du PSG. Avec les agents avec lesquels il a parlé dernièrement, Leonardo a dit qu’il voulait faire un latéral droit, un latéral gauche et un milieu de terrain pour l’année prochaine en priorité, après ça ne veut pas dire que c’est ce qui se fera », a-t-il révélé.

Khedira et Can ciblés

« Il voulait déjà un milieu de terrazin au mois de janvier, mais dans ses recherches, il demandait toujours un milieu de terrain de grande taille. Avec Thomas Tuchel, ils ont estimé qu’ils avaient un milieu de terrain assez petit avec Gueye et Verratti notamment, et qu’ils voulaient apporter un peu de taille », a-t-il précisé. « Il y a eu Khedira et Can qui ont été ciblés. Ils sont un peu plus physiques », a-t-il ajouté, précisant par ailleurs que Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) ne serait pas prioritaire.

« Je trouve que c’est trop cher. J’ai du mal à imaginer Paris mettre 100 millions d’euros sur un milieu cet été, à moins d’une vente. Ce qui a été dans les tuyaux pour Neymar ou Mbappé, mais c’est de moins en moins possible. C’est vraiment une piste à laquelle je ne crois pas beaucoup », a conclu Loïc Tanzi qui estime par ailleurs que parmi les joueurs en fin de contrat, Thiago Silva est celui qui possède le plus de chances de prolonger.

