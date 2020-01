PSG : Tuchel s’agace et rappelle une vérité

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel va-t-il maintenir le 4-4-2 dans les grands matchs, suite au nul (3-3) concédé face à Monaco ?

Face à Monaco dimanche soir (3-3), le Paris Saint-Germain a encaissé trois buts à domicile pour la première fois depuis le 24 octobre 2010. Il s’agit donc d’une première sous l’ère qatarie. Inévitablement, Thomas Tuchel a été questionné sur son schéma tactique en 4-4-2, adopté récemment et pour lequel il avait à l’origine des réticences en raison de l’affaiblissement du milieu de terrain par rapport au 4-3-3 utilisé auparavant. Ce résultat remet-il en question sa volonté d’aligner ensemble les 4 fantastiques ?

Tuchel va-t-il maintenir son 4-4-2 ?

« On a gagné en mettant 6 buts (contre Linas-Montlhéry), après on a gagné contre 10 joueurs de Saint-Etienne et vous avez dit que j’avais trouvé mon système et que c’était celui que j’allais utiliser contre Dortmund », a rappelé l’entraîneur allemand. « Mais qui a dit que ça ne fonctionnait pas comme ça ? C’est moi, non ? Et maintenant, c’est moi qui dois dire : finalement, je ne suis pas sûr… », a-t-il poursuivi.

« J’ai toujours dit qu’il fallait réfléchir. Vous m’avez dit que j’avais trouvé mon équipe type mais ce n’est pas comme ça ! Et là on fait 3-3, et tout à coup ‘il y a des problèmes’. (…) On peut jouer dans n’importe quel système, ce n’est pas la question ! La question, c’est comment on joue, comment on protège, comment on fait la couverture. (…) Vous oubliez qu’on a longtemps joué en 4-3-3 », a tancé Thomas Tuchel. Et comment les quatre attaquants défendent…

