PSG : Tuchel prend une décision forte

Après avoir refusé d’appliquer ce système, l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel est désormais séduit par l’idée de jouer avec ses 4 fantastiques.

« On ne peut pas défendre à 4 ou à 5. Aujourd’hui, on voit que les 11 joueurs ont défendu. Même Keylor (Navas, le gardien) a fait le taf. C’est une bonne chose, il faut qu’on continue comme ça », a confié Abdou Diallo au micro de Canal+ après la victoire (0-4) obtenue à Saint-Etienne dimanche soir lors de la 18e journée de Ligue 1. Des mots loin d’être anodins car ils concernent le sujet le plus brûlant à Paris actuellement : Thomas Tuchel peut-il et doit-il aligner ses 4 fantastiques en même temps ?

A savoir Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Angel Di Maria, ce qui implique d’enlever un milieu de terrain et nécessite des joueurs offensifs un travail défensif plus important. Après avoir testé le système lors des deux précédents matchs, mais avec Pablo Sarabia à la place d’Angel Di Maria, l’entraîneur parisien a renouvelé ce dispositif dans le Chaudron, avec cette fois-ci l’Argentin. Les joueurs semblent ravis par cette formule. Mais le coach allemand la maintiendra-t-il sur la durée, notamment en Ligue des Champions ?

Tuchel convaincu par le système, à condition que les attaquants défendent

« C’était le moment pour essayer, changer un peu et avoir l’occasion de mettre plus de joueurs offensifs sur le terrain. Mais c’est la responsabilité des gars de défendre ensemble », a-t-il averti. « Neymar et Mbappé aiment jouer et attaquer ensemble. Lors des trois derniers matchs, on a trouvé un système pour laisser quatre joueurs offensifs et de qualité. Cela donne plus d’options pour jouer. J’ai vraiment l’impression qu’on joue comme une équipe et défensivement c’est très fort », a observé Thomas Tuchel.

Après le nul obtenu face au Real face à Madrid, il avait pourtant affirmé que ce système n’était pas viable. « Quand j’ai dit ça, c’était après le Real Madrid. J’étais vraiment convaincu que ce n’était pas possible à ce moment. On a eu des blessures, on a manqué de capacités physiques. C’était le moment de laisser Marquinhos, Verratti et Gueye au milieu. (…) Après, c’était de plus en plus difficile de prendre des décisions, on avait seulement trois postes pour cinq, six, peut-être sept joueurs. (…) Pour le moment, l’équipe est extraordinaire », s’est expliqué l’Allemand au micro de Canal+.

Images de IconSport