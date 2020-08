PSG : Tuchel prend deux décisions fortes pour affronter l’Atalanta

Quelle sera la composition mise en place par Thomas Tuchel mercredi soir face à Bergame en Ligue des Champions ?

Le Paris Saint-Germain défiera l’Atalanta Bergame à Lisbonne mercredi soir en quart de finale de la Ligue des Champions. Un rendez-vous capital pour les troupes de Thomas Tuchel qui abordent ce rendez-vous amoindries par les absences de Marco Verratti blessé, Angel Di Maria suspendu, mais aussi sans Edinson Cavani ou encore Thomas Meunier partis le mois dernier. L’incertitude continue de planer concernant Kylian Mbappé.

Tuchel devrait laisser Mbappé sur le banc

Touché à la cheville lors de la finale de la Coupe de France, le champion du monde 2018 est en voie de rétablissement mais le club ne souhaiterait prendre aucun risque avec sa santé, par crainte d’une rechute qui le priverait de la suite de la compétition (si qualification il y a). C’est pourquoi l’entraîneur parisien devrait choisir de le laisser sur le banc au coup d’envoi, pour ne l’utiliser comme joker qu’en cas de besoin, en fonction de l’évolution du score.

Neymar en 10 dans un 4-4-2 en losange

Thomas Tuchel devrait également procéder à un second choix fort. Il porte sur le positionnement tactique. Alors que le PSG a régulièrement joué en 4-2-4 ces derniers mois, l’Allemand contraint par l’absence d’Angel Di Maria et l’incertitude physique autour de Kylian Mbappé, va par la force des choses devoir revoir son schéma. A la place, il aurait décidé d’opter pour un 4-4-2 en losange. L’objectif principal : placer Neymar en meneur de jeu libre de tout mouvement derrière un duo d’attaquants composé de Mauro Icardi et Pablo Sarabia. Derrière lui, un trio de milieux avec Marquinhos, Idrissa Gueye et Ander Herrera ou Leandro Paredes.

La composition probable du PSG : Navas – Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat – Herrera ou Paredes, Marquinhos, Gueye – Neymar – Icardi, Sarabia.

Images de IconSport