PSG : Tuchel envoie un message à Deschamps

Thomas Tuchel et le PSG semblent cette fois-ci contents de la manière dont ils ont pu communiquer avec l’équipe de France.

De longs débats ont eu lieu durant la trêve internationale, pour savoir s’il était normal et si Didier Deschamps avait eu raison de convoquer Kylian Mbappé en équipe de France alors que ce dernier était légèrement blessé à une cuisse. Ne valait-il pas mieux le laisser chez lui et à disposition des médecins et kinés du Paris Saint-Germain ? La polémique serait devenue vive si par mésaventure, l’attaquant de 21 ans s’était de nouveau blessé lors de sa rentrée contre la Suède (4-2) mardi soir.

Ligne directe entre le PSG et les Bleus pour Mbappé

Finalement, même le club de la capitale semble heureux de la manière dont ces deux semaines se sont déroulées, avec une communication très transparente entre les deux staffs, comme l’a expliqué Thomas Tuchel. « Je suis heureux que Deschamps l’ai fait jouer seulement trente minutes. On a eu une bonne communication avec Deschamps et le staff de l’équipe de France. On a eu de bonnes informations, très fiables. On sait exactement ce qu’ils ont fait avec Kylian », s’est réjoui l’Allemand.

« Le fait qu’il ait pu jouer, c’est top. Il a un très bel état d’esprit. Je suis très confiant sur le fait qu’il puisse jouer à Monaco. Il se sent bien », a ajouté Tuchel. Un changement de ton par rapport au mois de septembre. Souvenez-vous, le directeur sportif Leonardo avait copieusement chargé la FFF et le staff de l’équipe de France à propos de la gestion de ce même Kylian Mbappé, renvoyé chez lui après avoir été testé positif au coronavirus, tandis que le club n’avait été prévenu qu’après coup.

