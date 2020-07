PSG : Bergame, Saint-Etienne, Lyon… Tuchel a un plan en tête

Le PSG et Thomas Tuchel ont retrouvé le plaisir de la victoire dimanche avec un large succès contre Le Havre (9-0) en amical.

Quatre mois après, le Paris Saint-Germain a rejoué. Un match amical au Havre devant 5 000 spectateurs, histoire de relancer la machine avant quelques échéances nationales et européennes importantes. 9-0 à l’arrivée (doublés d’Icardi, Neymar, Sarabia et buts de Mbappé, Gueye et Muinga), pas de blessés, Thomas Tuchel pouvait avoir le sourire après la rencontre en conférence de presse, où il a notamment été interrogé sur le choc face à Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions.

Tuchel veut défier Bergame avec deux titres en poche

Pour le moment, l’Allemand n’y pense pas vraiment. « Ça va être un match très difficile, très serré parce qu’ils ont beaucoup de qualité. C’était absolument clair pour moi, samedi on a vu contre la Juventus (2-2) que c’était une équipe très équilibrée, très offensive, très physique. Mais maintenant, ce n’est pas le moment de perdre la tête avec ce match-là », a prévenu le coach parisien qui a d’abord en tête les deux finales de Coupes face à Saint-Etienne et Lyon.

« Le défi est d’arriver à Lisbonne avec deux titres, de préparer aussi le match contre Saint-Etienne (Coupe de France, le 24 juillet). C’est le seul dans ma tête, et après c’est celui de Lyon (Coupe de la Ligue, le 31 juillet). Après on a 12 jours pour préparer Bergame. C’est absolument nécessaire de faire pas à pas », a prévenu Thomas Tuchel. En attendant Saint-Etienne, le PSG a prévu deux autres matchs amicaux, face à Beveren le 17 juillet puis le Celtic Glasgow le 22 juillet.

