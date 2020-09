PSG : Tuchel prévient avant d’affronter l’OM

Comme face à Lens, l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel sait que son équipe sera amoindrie pour accueillir l’OM dimanche.

Keylor Navas, Marquinhos, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Neymar, tous testés positif au coronavirus. Le Paris Saint-Germain était décimé au moment d’affronter Lens jeudi soir à Bollaert, en match en retard de la 2e journée de Ligue 1. Visiblement trop décimé puisque les coéquipiers de Marco Verratti se sont inclinés (1-0). Pas rassurant à trois jours d’accueillir l’Olympique de Marseille. Thomas Tuchel pense-t-il pouvoir récupérer certains joueurs pour ce choc ? Et si oui, dans quel état de forme ?

Tuchel ne peut pas attendre grand chose de Neymar, Di Maria…

« Je ne sais pas. Si c’est possible, peut-être que quelques joueurs vont jouer. Mais s’ils jouent, ce sera avec un entraînement. Que va-t-on attendre de ces joueurs ? Oui, on va peut-être donner des minutes pour le volume. Mais si par exemple Neymar joue, si Angel Di Maria joue… Ils jouent mais avec un entraînement, après deux semaines sans. Je n’attends pas trop. S’ils sont là OK, mais physiquement, je ne peux pas vraiment attendre qu’ils soient décisifs », a prévenu le coach allemand, pas très optimiste.

« Si c’est risqué ? C’est toujours risqué. On doit parler avec les joueurs, avec les médecins aussi. Si vous demandez si c’est risqué par rapport au coronavirus… On ne prendra aucun risque. C’est clair. Physiquement… Qui fait ça ? Normalement, ça ne se fait pas. Mais jouer encore avec de jeunes joueurs contre l’OM, dans un match à la maison, ce n’est pas facile. Je ne suis pas inquiet mais réaliste », a ajouté Tuchel qui se retrouve face à un casse-tête. Pour rappel, Tuchel ne voulait pas du report du match à Lens et aurait préféré enchaîner après la finale de la Ligue des Champions.

Images de IconSport