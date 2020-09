PSG : Tuchel nous fait encore son numéro

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel est soulagé après la victoire contre Metz (1-0) mais il a trouvé de nouvelles raisons de se plaindre.

Thomas Tuchel aime jouer les Calimero. Se plaindre de ci, se plaindre de ça. Après la victoire (1-0) à l’arrachée contre le FC Metz sur un but très tardif de Julian Draxler mercredi soir au Parc des Princes en match en retard de la 1ère journée de Ligue 1, l’entraîneur du Paris Saint-Germain s’est d’abord gargarisé d’avoir su éviter une nouvelle désillusion alors que son équipe était réduite à neuf après l’exclusion d’Abdou Diallo et la blessure de Juan Bernat alors qu’il avait effectué tous ses changements.

Tuchel : « on tue les joueurs »

« A 9 contre 11, je ne sais pas s’il y a une équipe qui a déjà réussi à gagner dans l’histoire du foot. On l’a mérité, je suis super fier, très content. On aurait pu marquer des buts en première période mais on a raté nos occasions, c’était plus compliqué. Mais cette victoire est incroyable, la mentalité a été incroyable », s’est félicité l’Allemand au milieu de Téléfoot, avant de s’en prendre une fois de plus au calendrier.

« Mais on doit dire qu’on tue les joueurs, ils sont morts ! Ils sont morts ! Je suis très inquiet sur de nouvelles blessures si on continue comme ça. Marquinhos, Angel (Di Maria), Mauro (Icardi), tout le monde… Gana (Gueye), il a couru comme un fou ! C’était exceptionnel. Ce sera un grand souvenir pour nous », a-t-il lancé. Ce n’est toutefois pas la faute du calendrier si la moitié de son effectif est soit suspendu soit touché par le coronavirus. De plus, le PSG (qui avait demandé à ce que le match contre Lens soit reporté pour pouvoir prendre des congés) vient de jouer trois matchs en huit jours. Rien d’inhabituel pour un club de ce niveau…

Tuchel a aussi répondu sans y répondre aux sanctions infligées par la LFP à Layvin Kurzawa (6 matchs de suspension), Leandro Paredes (deux matchs plus un avec sursis) et Neymar (deux matchs plus un avec sursis) exclus face à l’OM (0-1) dimanche, jugeant là encore que le PSG était martyrisé. « C’est mieux que je ne dise pas trop ce que je pense sinon je vais avoir des problèmes. Je n’ai jamais vu un joueur ayant pris deux cartons jaunes (Paredes) être suspendu pour deux matchs, donc, je suis très surpris. Et Di Maria (suspecté d’avoir craché sur Alvaro Gonzalez) convoqué ? Ok, bon, je suis très surpris aussi qu’il doive venir s’expliquer », a réagi le coach parisien.

Images de IconSport